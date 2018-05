Radio 2 appelboom groeit in de snoepjestuin 04 mei 2018

In de snoepjestuin van de gemeente, prijkt sinds gisteren de familieboom van Radio 2 Limburg. Maar liefst 20 van de 44 Limburgse gemeenten wilden de boom naar hun gemeente halen. Aan de boom hangen op één stam vijf verschillende appelsoorten, een uit elke Vlaamse provincie. Oud-schepen van Milieu Harry Vanherft aanvaardde het peterschap. Hij mocht de boom samen met burgemeester Ann Schrijvers en leerlingen van het zesde leerjaar planten. Katrien Vaesen van Radio 2 Limburg gaf tekst en uitleg. "Het is een boom die verschillende vruchten opbrengt en als radio staan we voor diversiteit", liet ze horen. "Bovendien staat de boom in de snoepjestuin, waar al veel soorten fruitbomen staan." Een tweede boom staat in Bokrijk, de andere vier staan verspreid in de vier andere Vlaamse provincies. (LXB)