Petra Beerts komt op voor Nieuw-ZVP 13 maart 2018

Na oud-schepen Marina Seurs stapt nu ook Petra Beerts (34) over naar Nieuw-ZVP (Zutendaalse Volksparij) die met Samen Zutendaal (groen en sp.a) de gemeente bestuurt. Vorig jaar stapten beiden uit de CD&V, die in Zutendaal als enige partij in de oppostie zit. Sindsdien zetelen ze als onafhakelijken in de gemeenteraad. Maar de twee plaatselijke politica hebben besloten met de verkiezingen op de lijst van Nieuw-ZVP met huidig burgemeester Ann Schrijvers als boegbeeld te gaan staan. "Het was geen makkelijke keuze om de stap van onafhankelijke naar Nieuw- ZVP te zetten", bekent Petra Beerts, moeder van twee kinderen en zorgkundige bij de Landelijke Thuiszorg. "Ik ga me inzetten voor een positief verhaal voor Zutendaal. Bij Nieuw-ZVP is er ruimte voor nieuwe initiatieven zoals de herinrichting van de sportzone." Petra Beerts wil ook werken aan meer verkeersveiligheid in de gemeente. Verder vindt ze dat kinderen moeten kunnen sporten en bewegen in hun schoolomgeving. "Om die reden heb ik destijds wel voor de aanleg van het fietspad op de Noordlaan en voor de bouw van een sportzaal in Wiemesmeer (deelgemeente Zutendaal) gestemd", besluit ze. (LXB)