Pesterijen eindigen met brandstichting 08 mei 2018

02u29 0 Zutendaal De strafrechter in Tongeren heeft een vrouw uit Maaseik en een man uit Opglabbeek tot twee jaar cel veroordeeld wegens jarenlange pesterijen van een koppel uit Zutendaal. Onder tal van voorwaarden krijgen de twee (beiden 24) uitstel van straf. Een derde medebetichte werd niet veroordeeld omdat hij, volgens een aangestelde deskundige, krankzinnig is en dus niet toerekeningsvatbaar.

Een eerder afgesprongen relatie was voor de Maaseikse de aanleiding om tussen 2013 en 2016 het koppel te bestoken met onvoorstelbare pesterijen. Het hoogtepunt werd een nachtelijke brandstichting op 8 april 2016.





Eerder werden flyers verpreid met bezwarende teksten en foto's van het vrouwelijke slachtoffer. Er waren doodsbedreigingen en zelfs de Hells Angels werden (onterecht) vernoemd als uitvoerders. Valse Facebookberichten waren dan weer schering en inslag. Na elke politionele tussenkomst werd het nog erger. Zo postte de veroordeelde vrouw een nepbericht met als zogenaamde afzender haar slachtoffer. Inhoud: "Help ik word al jarenlang verkracht door mijn vader."





Op de bewuste 8 april werd beslist om brand te stichten. Dit gebeurde met aanmaakblokjes en brandversnellers. Vanaf een brandend berghok sloeg het vuur over naar voetbalvangnetten van de gemeente Zutendaal. Daaraan zijn de veroordeelden 3.037 euro schadevergoeding en 780 euro advocatenkosten verschuldigd. De twee andere benadeelden hebben recht op 2.500 euro morele en 348 euro materiële schadevergoeding. De niet gebruikte aanmaakblokjes evenals de auto van de man uit Opglabbeek werden verbeurd verklaard. (JEK)