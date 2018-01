Onafhankelijk raadslid naar meerderheidspartij 31 januari 2018

Oud-schepen en gemeenteraadslid Marina Seurs gaat voor de verkiezingen van oktober op de lijst van Nieuw-ZVP staan. Vorig jaar stapte ze samen met twee andere raadsleden uit de CD&V die vandaag in de oppostie zit. Sinsdien zetelt ze als onafhankelijke. Nu komt ze op bij Nieuw-ZVP die met Samen Zutendaal de gemeente bestuurt. "Oppositie mag kritisch zijn", liet de politica weten. "Alleen, het algemeen belang moet primeren. Daarom was het ook mijn keuze om met Nieuw-ZVP voor het fietspad langs de Noordlaan en de bouw van de turnzaal in Wiemesmeer te stemmen." Wat mede bij haar de doorslag gegeven heeft om te kiezen voor Nieuw-ZVP is dat de partij een traditie heeft metonafhankelijke mandatrissen. "Ik hoop verder te kunnen bouwen aan het positieve verhaal", besluit Marina Seurs.





(LXB)





