Oevers van surf- en zeilplas op Papendaal

liggen bezaaid met plastic en piepschuim “We zitten ermee verveeld, we kennen herkomst afval niet” LXB

06 maart 2019

12u00 1 Zutendaal De voorbije maand spoelt op geregelde tijdstippen afval van hout, plastic en isolatiemateriaal aan op de oevers van de surf- en zeilplas (een oude zandkuil waar geen zand meer wordt gewonnen) op Papendaalheide in Zutendaal. De oevers rond de plas liggen bezaaid met afval. Alleen, tot nog toe weet niemand waar het afval vandaan komt. “Als ik het wist, was het probleem al lang opgelost”, verzekert David Musiek, de gedelegeerd-bestuurder van het grind- en zandbedrijf Belmagri uit Kinrooi.

Grond

Sinds november vorig jaar stort Belmagri niet- verontreinigde grond - het bedrijf heeft nog tot 2020 de hiervoor vereiste vergunning - in de plas. “Tot een maand terug was er niks aan de hand. We zitten hier al jaren, en we hebben nog nooit last gehad van afval aan of op de plas”, bekent David Musiek. “Nu ruimen we tot twee keer in de week het afval op. Hiervoor schakelen we mensen van een sociale werkplaats in. En op het water wordt het afval in een bootje opgehaald.”

Herkomst?

“Ik ken de herkomst van het afval niet”, zegt hij. “Zit het in de grond die gestort wordt? Of gaat het om het illegaal dumpen van afval (de plas is omheind)? We kijken nu scherp toe op de hopen grond die bij ons worden gekipt om nadien op een boot midden in de plas te storten. We zetten een kraan in om de grond uit elkaar te trekken. Alleen, we vinden geen afval. We ontlopen onze verantwoordelijkheid niet en ruimen regelmatig op.” Kennelijk helpt het niet. Het is dweilen met de kraan open, want na een opruimbeurt liggen de oevers na een of meerdere dagen terug vol met troep. Servaes Dreesen, gemeenteraadslid voor de CD&V (oppositie in Zutendaal), werd over het afval getipt door enkele wandelaars. “Ik kreeg van hen foto’s. Ik ben meteen ter plaatste gegaan en wat daar op de oevers ligt, kan niet”, vertelt de man die op de gemeenteraad de schepen van milieu Marina Seurs (ZVP, de absolute meerderheid in Zutendaal) hierover bevroeg. “Hier moet de vervuiler voor opdraaien. Wat als straks het strand aan de surf- en zeilclub vol afval ligt? Ik wil niemand met de vinger wijzen, maar afval hoort niet thuis op en aan de plas.”

Verveeld

“We zitten verveeld met de situatie”, zegt schepen Seurs. “Ik ben zelf naar de plas getrokken en zag het afval liggen. Ik heb de uitbater (Belmagri) gecontacteerd en meteen werd het afval opgeruimd. Maar een week later lag er weer afval. Hierop zijn we met de surfclub en de uitbater rond de tafel gaan zitten. We laten de zaak niet op z’n beloop. Integendeel, we volgen de zaak van dichtbij op.” Ook de surfclub zit ermee in z’n maag. “We zijn er niet happy mee”, vindt Bert Nijs, voorzitter van de VVWZ. “Tot nog toe wordt alles netjes opgeruimd. Met Belmagri hebben we de afspraak dat vanaf april tot september dit jaar (zolang loopt het surf- en zeilseizoen op de plas) geen grond meer zal worden gestort.” Of in het seizoen de oevers en het strand afval vrij zullen zijn, is nog maar de vraag.