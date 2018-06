Nieuwe beweging trekt als 'burgerzu' naar de kiezer 02 juni 2018

02u59 0

Samen Zutendaal met huidig schepen Raymond Thijs als enige verkozene in de gemeenteraad is verleden tijd. De schepen trekt met een 20-tal gelijkgezinden naar de verkiezingen onder de naam 'burgerzu'. De 'zu' staat daarbij voor Zutendaal.





"We zijn een beweging maar geen partij. Dat laatste willen we ook niet zijn", zegt Raymond Thijs. De mensen achter de beweging vinden dat in de gemeente vooral politieke projecten worden gerealiseerd waarbij de burger vooraf niet of nauwelijks gehoord wordt. Centraal bij burgerzu staan de mening en de wensen van de burgers. "We willen werk maken van een modern en open beleid dat dichtbij de burger staat. Onze beweging is het resultaat van overleg tussen de inwoners. Wat hen bindt, is dat Zutendaal een lokaal beleid op maat nodig heeft. Een aanpak die binnen de lijnen van een klassieke partij niet gerealiseerd kan worden. We willen kort op de bal spelen en kleine projecten uitvoeren die op de concrete noden van de inwoners inspelen", aldus nog Thijs.





Volgens medestanders Leon Humblet en Marcel Beckers is de stem van de burger van cruciaal belang. "Ze moeten gehoord worden vooraleer het beleid de knoop over een belangrijk dossier doorhakt", zeggen Humblet en Beckers. "Het is niet de bedoeling dat we één keer de mening van de burgers vragen maar als we mee mogen doen aan het beleid willen we de participatie van burgers gedurende de volledige termijn van zes jaar doorvoeren." (LXB)