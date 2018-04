Nestor Harry Vanherf (79) stopt: "Politiek niet moe, maar heb de leeftijd" 27 april 2018

02u58 0 Zutendaal Nieuw ZVP'er Harry Vanherf (79) stopt met politiek. De nestor onder de politici in Zutendaal heeft gisterenavond zijn schepenambt doorgegeven aan partijgenoot Matty Coninx. Hij blijft wel tot het einde van de legislatuur zetelen in de gemeenteraad. "Ik ben de politiek niet moe, ik heb de leeftijd om te stoppen."

Harry Vanherf kijkt terug op een politieke carrière van 33 jaar. Hiervan zat hij 27 jaar op de oppostiebanken voor ZVP en later voor Nieuw ZVP (de Zutendaalse Volkspartij). In 2012 mocht hij mee de gemeente besturen. De partij ging in zee met Samen Zutendaal en Harry was tot gisteren schepen van financiën en milieu. "Twee domeinen waar ik me als een vis in het water heb gevoeld", reageerde de oudersdomsdeken in de Zutendaalse politiek. "Ik heb zaken gerealiseerd die ik had vooropgesteld toen ik raadslid werd."





Geen show

"Nee, het was niet frustrerend om 27 van de 33 jaar van mijn politieke loopbaan op de oppositiebanken te zitten", zegt de man die de Volksunie in Zutendaal heeft opgericht . "Ik heb me altijd constructief en positief opgesteld. Ik doe niet mee aan afbraakpolitiek. Hierdoor heb ik er vanuit de oppostie zaken doorgekregen, zoals het invoeren van bermbeheer in de gemeente."





Zowel in de oppostie als de laatste zes jaar als schepen had hij een eigen stijl van politiek voeren. "Ik heb nooit een show opgevoerd. Het gaat me niet om de verpakking, maar om de inhoud."





Dossiervreter

Vriend en vijand zijn lovend over z'n dossierkennis. "Ik ben een dossiervreter. Ik zit niet op café, ik ga niet naar alle begrafenissen in de gemeente. Ik ben een voorzichtig politicus, ik ga niet dwarsliggen. Ik stap niet met tegenzin uit de politiek, ik sluit tevreden een hoofdstuk in m'n leven af. Ik ga nog meer boeken lezen. En vooral, ik ga me bezighouden met sterrenkunde. Misschien schaf ik me een telescoop aan." (LXB)