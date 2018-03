Leraar en natuurgids op lijst van de burgemeester 06 maart 2018

02u39 0

Nieuw ZVP die met Samen Zutendaal (s.pa en onafhankelijken) de gemeente bestuurt, komt met een nieuwe naam voor de verkiezingen in oktober dit jaar. Bart Bamps (42), gehuwd en vader van twee kinderen, krijgt een plaats op de lijst. De master in biotechnologie en leraar natuurwetenschappen deinst er niet voor terug om de handen uit de mouwen te steken in z'n gemeente. Bij natuurvereniging Orchis heeft hij gewerkt. Verder is hij medeweker bij het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek. Hij gaat ook mee als kookouder op kamp met de plaatselijke KSA en heeft verder nog het diploma natuurgids op zak. Zo ontdekte hij de veldparelmoervlinder, de soort die de gemeente Zutendaal heeft geadopteerd. Hij komt nu de lijst van burgemeester An Schrijvers (Nieuw ZVP) versterken. (LXB)