KSA stuurt voor de 75ste keer Driekoningen op pad

07 januari 2019

Zo’n 80 jongens en meisjes van KSA Zutendaal zijn zondag van deur tot deur getrokken in het centrum van de gemeente. Daar brachten ze de alom bekende liedjes die met Driekoningen gezongen worden en kregen daarvoor een welverdiend centje. “We halen gemiddeld tussen de 600 à 800 euro op”, laat Giel Smits, de hoofdleider bij KSA Zutendaal, weten. De opbrengst van de ronde gaat naar drie goede doelen. “Een deel schenken we aan Vincentius om gezinnen in kansarmoede te helpen”, licht Smits toe. “De rest van het ingezamelde geld besteden we aan projecten van twee missionarissen die uit de gemeente komen.” Joe Stulens is missionaris in Congo waar hij een school wil bouwen en bemeubelen. Zijn collega Clem Schreurs werkt in Indonesië, waar hij een weeshuis bouwt.

Geschiedenis

De KSA Zutendaal schrijft bovendien met het Driekoningen- zingen een stukje lokale geschiedenis. De jeugdbeweging trekt immers al 75 jaar van deur tot deur om hun beste zangkunsten te tonen. “Maar zeggen hoeveel geld we in al die jaren hebben opgehaald, kan ik niet”, vertelt pastoor Bijnens (88), proost van KSA Zutendaal. Hij is al sinds 1942 onafgebroken lid van de jeugdbeweging.