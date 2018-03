Jonge wolf op kieslijst Nieuw ZVP 16 maart 2018

03u03 0 Zutendaal Tom Wolfs (24) komt op de kieslijst van Nieuw ZVP, de partij die vandaag met Samen Zutendaal de gemeente bestuurt. Sinds maart 2016 neemt hij voor N-VA Zutendaal de functie van ondervoorzitter waar.

Beroepshalve is Wolfs deeltijds onderzoeker binnen de groep economie en beleidsmanagement aan de Universiteit Hasselt. Daarnaast voert hij voor meerdere federale en Vlaamse overheden en kabinetten onderzoeken en berekeningen uit die het beleid van de overheden ondersteunen. Tom Wolfs heeft ook de goesting voor ondermenen in zijn DNA. Met enkele medestudenten ontwikkelde hij een online platform: Re- Book It. Op dat platform worden tweedehands studieboeken voor studenten verhandeld. In zijn vrije tijd is hij sportief. Hij is een fervente loper maar hij zwemt, wandelt en skiet ook graag. Wolfs heeft ook nog een passie voor auto's, meer bepaald voor de mechaniek. Maar hij wil zich nu vooral engageren in de politiek. "Ik wil mijn steentje bijdragen om van Zutendaal een nog aangenamere plek te maken", stelt de jongeman. "En dit met behoud van onze aard en ons karakter." (LXB)





Meer over Tom Wolfs