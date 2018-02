Hele school in de bres tegen uitwijzing Kenzo (8) 10 februari 2018

02u28 0 Zutendaal Al 300 sympathisanten hebben op basisschool De Parel de petitie ondertekend tegen de uitwijzing van Kenzo (8) en z'n mama Raïsa. Ze hebben het bevel gekregen om het land te verlaten omdat hun asielaanvraag werd verworpen. "Kenzo moet blijven", zeggen z'n klasgenootjes. "Hij is een van ons."

De school voert volop actie om Kenzo en z'n mama hier te houden. "Juf Valerie en de klas van Kenzo hebben spandoeken gemaakt waarop ze Fedasil vragen het bevel tot uitwijzing in te trekken", zegt directrice Marie-Josée Stokx.





"Verontwaardigd"

"Kenzo was amper twee en half toen hij hier op school arriveerde en zit nu al zes jaar op onze school. Dat hij en z'n mama worden uitgewezen, is onrechtvaardigheid ten top. We zijn diep geschokt en verontwaardigd. Velen reageren vol ongeloof op de uitwijzing."





Ook de juf van Kenzo, Valerie Beuls, kan de beslissing niet begrijpen: "Kenzo, geboren in Rwanda, is hier thuis, hij heeft veel vriendjes gemaakt. Toen we moesten meedelen dat Kenzo van school en het land uit moet, waren de kinderen bedroefd. Het leeft sterk onder de kinderen maar ze laten Kenzo en z'n mama niet vallen. Integendeel, ze doen er alles aan om hen hier te houden."





Ingeburgerd

Kenzo en Raïsa zijn volgens iedereen die het maar kan weten, ook goed ingeburgerd in de gemeente. "Kenzo spreekt goed Nederlands en voetbalt bij Zutendaal VV", zegt Marie- Josée Stokx. "Hij is een lieve en aangename jongen die het met iedereen goed kan vinden. Raïsa heeft het Nederlands ook al aardig onder de knie. Ze werkt als poetsvrouw." Om de uitwijzing nog te kunnen tegengaan, heeft Raïsa een regularisatie om humanitaire redenen gevraagd. Op een antwoord hierop wordt nog gewacht. (LXB)