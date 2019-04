Hands Out geeft zo’n 40 kansarme

kinderen een zorgeloze vakantie

LXB

12 april 2019

12u00 2 Zutendaal Eind juli dit jaar trekken een kleine 40 kinderen uit kansarme gezinnen op bivak in Durbuy, de kleinste stad van het land. De gezinnen zelf kunnen het verblijf en uitstappen die ginder gedaan worden niet of nauwelijks met eigen middelen betalen. Om hun kinderen die éne week in de grote vakantie te gunnen, komt de vzw Hands Out over de brug met geld. “Zo’n vakantie kost all in toch een kleine 10.000 euro”, legt Martin van der Sman, één van de bestuursleden van Hands Out, uit. Om dat geld bij elkaar te halen, organiseren de medewerkers van de vzw met hulp van vrijwilligers nu zondag in zaal Posthalt te Wiemesmeer (Zutendaal) een Lentebrunch.

Heilzaam

Aan het zomerkamp doen 40 kansarme kinderen mee. “Zowat de helft komt uit Zutendaal, de rest uit Genk”, licht Martin van der Sman toe. “We krijgen de namen van de kinderen van Sint- Vincentius Genk-Zutendaal. We zien dat het aantal kinderen uit kwetsbare en kansarme gezinnen sterk toeneemt. De laatste vijf jaar is dat met goed 50 procent gestegen.” Voor de kinderen betekent zo’n kamp een wereld van verschil., zo blijkt. “Er zijn kinderen bij die nog nooit op vakantie zijn geweest, laat staan dat ze kunnen gaan vanwege het feit dat hun ouder (s) de eindjes moeilijk aan elkaar kan knopen. De kinderen fleuren echt op. Wanneer ze na de vakantie terug naar school gaan, kunnen ze hun mede-leerlingen, juf of meester vertellen dat ze ook een week van huis zijn geweest. Zo voelen ze zich niet uitgesloten. Het gebeurt dat ze hun vakantie verzinnen om het gevoel te hebben van erbij te horen.” Hands Out (letterlijk, de handen uit de mouwen steken) kan nog helpende handen gebruiken. Wie interesse betoont,kan hiervoor terecht via een mail naar info@handsoutvzw.be. Reservaties voor de brunch kunnen bij Martin van der Sman (0479.86.16.59).