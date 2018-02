Handelaar in oud ijzer is ook dief van nieuw sanitair 16 februari 2018

Een 39-jarige handelaar in oud ijzer en herbruikbare materialen riskeert 23 maanden cel en een fikse boete omdat hij 'wat langs de straat staat' nogal ruim interpreteerde. Kris D. zit momenteel in de cel en heeft, volgens de procureur, een indrukwekkend strafregister.





De man, geboren in Sint-Truiden maar zonder officiële verblijfplaats, schuimde gans Limburg af op zoek naar oud ijzer. Daar bleef het echter niet bij. Alles wat naast de weg stond mocht, volgens Kris D., meegenomen worden. Zo ging hij in Zutendaal aan de haal met gloednieuw sanitair materiaal dat voor een woning gestald was. Hij had ook interesse voor grasmaaiers nabij een woning en zelfs voor een metalen voederbak in een wei. Toen hij die voederbak wilde inladen, werd hij betrapt door een buurtbewoner. "Is die toevallig te koop?" vroeg Kris D. waarna hij zich met zijn bestelwagen, met Nederlandse nummerplaat, wijselijk uit de voeten maakte. Toen de buurtbewoner melding maakte, kon de man door zijn nummerplaat uiteindelijk opgepakt worden. (JEK)