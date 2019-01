Gezelligheid en warmte op

Feest van de Vurige Hoop LXB

13 januari 2019

00u00 1 Zutendaal Vanuit alle hoeken van de gemeente werden mensen met gratis pendelbussen naar het Vijverplein gebracht en na afloop terug in hun wijk afgezet. Op het plein bouwden ze een feest. Niet zomaar een feest maar het Feest van de Vurige Hoop zoals de nieuwjaarsreceptie nieuwe stijl heet. “Een gezellig, warm en winters feest met veel vuur en licht”, liet Dries Bosmans, één van de medewerkers van de gemeente die het samenzijn organiseerde.

Vuur en licht

Geen groot podium met een covergroep. In de plaats konden de aanwezigen zich opwarmen aan de bandjes die korte optredens gaven. Vuurspuwers en lichtgevende jongleurs toonden hun kunsten. Steltenlopers animeerden het publiek. Op het plein stonden vuurfakkels. De pastorie werd uitgelicht. En in de bomen hing nog kerstverlichting. Hapjes en drankjes a volonté aan één van de achttien kraampjes die uitgebaat werden door verenigingen. Ze konden een graantje mee pikken. De gemeente schonk elke inwoner twee gratis bonnen en 1,20 euro per bon gaat naar de verenigingen.

Uitdagingen

Burgemeester Ann Schrijvers blikte terug op het voorbije jaar en keek vooruit. “Er liggen heel wat uitdagingen te achten”, aldus de burgervrouw. “Hoe gaan we het zwaar verkeer uit het centrum weren of ontraden? De herinrichting van de sportzone is een prioriteit alsook het voorzien van betaalbare woningen voor jonge gezinnen. We zetten in op het welzijn en het welbevinden van jongeren maar ook op het verlagen van drempels voor jongeren in armoede”, besloot de burgemeester.