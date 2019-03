Gemeente Zutendaal voert tellingen uit

om ongewenst zwaar verkeer te bannen LXB

28 maart 2019

12u00 0 Zutendaal Dagelijks denderen tientallen zware vrachtwagens met opleggers over de gewestweg N77 die over een lengte van 600 meter het centrum van Zutendaal doorkruist en Genk met Lanaken verbindt. “We willen de trucks weg die daar niet eens horen te zijn”, reageert de schepen van mobiliteit Dirk Smits (ZVP). Ze tasten de leefbaarheid van het centrum en omwonenden aan en het zwaar verkeer brengt de veiligheid van de fietsers en de voetgangers in het gedrang. “De fietsers durven vandaag niet over de gewestweg rijden omdat het te gevaarlijk is”, vult de schepen aan.

Metingen

Voor de vrachtwagens die niet de gewestweg moeten gebruiken, zijn er perfecte alternatieven: de E314-autoweg en de Rijks (gewest) weg N75. Het zwaar verkeer dat niet de gewestweg moet nemen willen we daar weghouden. Alleen, het is een gewestweg waar de gemeente geen zeggenschap over heeft. “We stellen nu een dossier samen dat we onderbouwen met cijfers over de trafiek van vrachtwagens”, legt Dirk Slits uit. Vandaar dat tellingen hebben plaatsgevonden op twaalf locaties in Zutendaal. Ze werden uitgevoerd door Suunta, een studiebureau dat gespecialiseerd is in mobiliteit.“Op zeven plekken werden de vrachtwagens geteld en nummerplaten genoteerd”, licht hij toe. “Op vijf locaties werd aan de chauffeurs van vrachtwagens gevraagd naar hun bestemming. Volgende week worden op zeven plaatsen in de gemeente telslangen gelegd waarmee we de verkeersstromen van auto’s en vrachtwagens in kaart brengen.”

Prioriteit

Voor het gemeentebestuur is het weren van het zwaar verkeer een prioriteit in deze legislatuur. “Door de enquête en metingen brengen we het plaatselijk en doorgaand zwaar verkeer in kaart, en dan kunnen we met de cijfers rond de tafel gaan zitten met het agentschap Wegen & Verkeer in Limburg, de beheerder van de gewestweg”, stelt Dirk Smits. “We hebben met hen hierover al overleg gepleegd. Maar we moeten ook gaan praten met onze naburige gemeenten Genk en Lanaken.”