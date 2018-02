Gemeente krijgt Save-label 01 februari 2018

02u33 0 Zutendaal Zutendaal heeft als vierde Limburgse gemeente het Save-label gekregen. Dat wordt uitgereikt als erkenning voor de inspanningen voor de veiligheid van zwakke weggebruikers.

In augustus 2016 ondertekende het gemeentebestuur van Zutendaal het Save Charter, meteen een engagement om een actieplan op te stellen voor meer verkeersveiligheid. Het was Rozette Reyskens, bestuurslid van de Vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen en zelf Zutendaalse, die het gemeentebestuur kon overtuigen. Anderhalf jaar later blijkt de gemeente al heel wat plannen gerealiseerd te hebben. Zo kreeg de Kempenseweg een zebrapad, kwam er een veilige oversteek voor fietsers op de kruising van de Bevertseweg en de Bosscherveldweg, werden er accentpalen geplaatst aan basisschool Wonder-Wijzer, en worden er fietsexamens georganiseerd voor alle kinderen uit het zesde leerjaar. (LXB)