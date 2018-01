Gemeente krijgt fietsring van 1,9 kilometer VEILIGER ALTERNATIEF VOOR HUIDIGE ZONE 30 IN CENTRUM XAVIER LENAERS

02u39 0 Foto Karolien Coenen Schepen van Sociale Zaken Ward Lambrechts (Samen Zutendaal) en schepen van Mobiliteit Dirk Smits (ZVP). Zutendaal Het centrum van Zutendaal krijgt een fietsring van 1,9 kilometer lang. Hiermee wil het gemeentebestuur het centrum veiliger maken voor zwakke gebruikers. De fietsring dient als alternatief voor de zone 30 die er nu al is, maar niet het gewenste effect heeft.

Schepen van Mobiliteit Dirk Smits (ZVP) wil meer inwoners op de fiets krijgen in het centrum. "Nu geldt er in het centrum een zone 30, net om fietsers de kans te geven in het centrum te rijden. Alleen tellen we op dit moment heel weinig fietsers."





Oorzaak? De drukke gewestweg die pal door het centrum loopt en Lanaken met Genk verbindt. "Daar denderen elke dag tientallen vrachtwagen langs", zegt schepen van Sociale Zaken Ward Lambrechts (Samen Zutendaal). "Ik woon langs de weg en ik voel de trillingen van het zwaar verkeer, zelfs als ik in bed lig. Het centrum, ook al is het zone 30, is te gevaarlijk voor fietsers."





Met de fietsring heeft de gemeente nu een veiliger alternatief gevonden. Schepen Smits haalde het idee van Koen Biesmans, een onderwijzer uit Zutendaal en zelf een fervent fietser. "Hij klopte bij mij aan voor een fietsring. Hij had zelfs al een schets gemaakt. We hebben dat idee verder uitgewerkt. Politiecommissaris Luc Geerits werkte de conceptnota voor de fietsring uit."





1.400 meter van de fietsring zal aangelegd worden als fietsstraten. "Daar krijgen fietsers over de hele breedte van de straten altijd voorrang op auto's en ander gemotoriseerd verkeer", zegt Smits. "Op de overige 500 meter komen er fietssuggestiestroken afgebakend met witte onderbroken lijnen."





De Schoolstraat, de Nachtegalenstraat, de Sprinkelestraat, de Windmolenstraat, de Oude Tramweg, een deel van de Onze Lieve Vrouwstraat en een stukje van de Daalstraat zullen fietsstraten worden. In de Kerkstraat en de Pandenstraat komen fietssuggestiestroken.





"We hebben het tracé van de fietsring zo uitgestippeld dat deze langs lagere scholen in het centrum loopt. Ook komt de ring voorbij jeugdlokalen, kinderopvang, sportvoorzieningen en toeristische trekpleisters. Bovendien sluit de fietsring aan op het bestaande fietsroutenetwerk.





100.000 euro

Om de fietsring zichtbaar te maken werd een nieuw verkeersbord ontworpen. "Onderweg plaatsen we wegwijzers naar wat verder gelegen bestemmingen die ook met de fiets te bereiken zijn."





Voor de realisatie van de fietsring trekt de gemeente 100.000 euro uit. Nog tegen de zomer zal de fietsring klaar zijn.





De plannen worden vanavond om 20 uur in het Cultuurcafé verder toegelicht.