Gemeente heeft eerste boekenruilkastje 14 april 2018

Op voordracht van de beheerraad van de bibliotheek heeft het gemeentebestuur een eerste boekenruilkastje geplaatst in Zutendaal.

Het principe van een boekenruilkastje is eenvoudig. Je haalt er een boek naar keuze uit en vervangt het door een exemplaar uit je eigen boekenkast. Bedoeling is om mensen zo meer te doen lezen.





Het eerste boekenruilkastje in Zutendaal staat aan de toegang tot het Vonderpark, in het centrum van de gemeente. "Vlak bij de parking op het Vijverplein en de picknickplek", verduidelijkt schepen van Cultuur Harry Vanherf, zelf ook een boekenwurm.





Het kastje werd opgeknapt door Willy Noben van kunstkring 't Zolderke. "Als het concept aanslaat, zullen er nog extra kastjes bijkomen", belooft schepen Vanherf nog. (LXB)