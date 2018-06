Eerstelijnspraktijk voor paarden en kleine huisdieren 22 juni 2018

Sinds kort opende dierenarts Daniël Steffens een heuse dierenkliniek voor paarden en kleine huisdieren in de Grotstraat. Samen met zijn vrouw Kathleen en schoonvader Guido Willen, voormalig burgemeester van Lanaken, verbouwde hij een oude hoeve tot kliniek. Steffens beoefent de eerstelijnspraktijk, chirurgische ingrepen, orthopedisch onderzoek en renegeneratieve geneeskunde. Ook medische beeldvorming behoort tot het onderzoek. Vanaf volgend jaar komen er kijkoperaties bij en tandheelkunde. Daarnaast verhuurt hij apparatuur voor 'birthalarm', dat waarschuwt waneer een koe zal bevallen. Info: 089.256055 of www.dierenartssteffens.be en via facebook.





(WJL)