Eerste Limburgse gemeente met meer

vrouwen dan mannen in het college LXB

08 november 2018

12u00 2 Zutendaal ZVP of de Zutendaalse Volkspartij, die bij de recente verkiezingen de absolute meerderheid behaalde, schrijft geschiedenis. Het is de eerste gemeente in de provincie Limburg met een college waarin meer vrouwen dan mannen zetelen. Van de vijf posten worden er drie door een vrouw opgenomen. “We hebben daar niet bewust voor gekozen”, reageerde Ann Schrijvers die zichzelf opvolgt als burgemeester van het “Groenste snoepje van Vlaanderen” .

“De kiezers hebben de vrouwen een hoge score gegeven”, zegt Ann Schrijvers. “Vrouwen in het college leggen juist omdat ze vrouw en/of moeder zijn andere accenten in het beleid. Ze stellen zich diplomatischer op en handelen gevoelsmatiger . Zo hebben ze ook sneller oog voor het gezin en de combinatie van het gezin met werk.”

Naast de burgemeester die veiligheid, ruimtelijke ordening, personeel en burgerzaken voor haar rekening neemt, wordt Marina Seurs schepen. Ze stapte in de herfst van de huidige legislatuur over van CD&V naar de ZVP. Ze wordt één jaar schepen van communicatie, cultuur en leefmilieu. En de laatste twee jaar van de termijn neemt ze de portefeuille met de bevoegdheden OCMW, welzijn, senioren en begraafplaatsen over.

Jongste schepen

Rozette Reyskens zal dezelfde bevoegdheden tijdens de eerste vier jaar van de legislatuur op zich nemen. Yannick Eurlings, een jong talent in de politiek, zal na een jaar Marina Seurs vervangen. Als jongste schepen zal hij ook jeugd voor z’n rekening nemen. Matty Coninx en Dirk Smits worden voor de volle zes jaar schepen. Matty is bevoegd voor financiën, openbare werken en gebouwen. Dirk krijgt mobiliteit, sport, jeugd en toerisme. Robben Martens blijft voorzitter van de gemeenteraad.