Drie jaar cel voor ‘Schrik van Zutendaal’: “Nochtans ben ik prima gezelschap voor een avondje stappen” Dirk Selis

14 februari 2019

19u06 0 Zutendaal Drie jaar effectieve gevangenisstraf en 1.600 euro boete. Dat is verdict van de Tongerse strafrechter in de zaak tegen de 36-jarige P.C. uit Zutendaal, die terechtstond voor zijn huiveringwekkend schrikbewind tegen zijn buren.

De man die over een bovengemiddelde intelligentie beschikte, wordt veroordeeld voor een vijftal gevallen van bedreigingen, slagen en verwondingen en verboden wapenbezit. Het was niet de eerste keer dat de dertiger terechtstond. Sinds 2004 verzamelde hij een strafblad met veertien veroordelingen, met gevangenisstraffen van achttien maanden tot drie jaar. “Ik heb zelden zo’n strafblad gezien”, zei de Tongerse strafrechter.

Gokverslaafd

“Ik ben gokverslaafd. Dat doet iets met een mens. Ik ben zeker de slechtste niet, eigenlijk ben ik prima gezelschap om een avondje mee op stap te gaan. Alleen, ik kan niet tegen onrecht en dan laat ik mij niet doen", vertelde de beklaagde.

“Ik zat op 7 april 2018 rustig te genieten op het terras ‘t Zutendalertje toen uit het niets een regen van vuistslagen over mijn neerkwam. Het bleek om P.C. te gaan. Ik had hem eerder al eens gezien toen ik hem 10 euro gegeven had, omdat hij naar eigen zeggen een gokprobleem had”, vertelde het verbolgen slachtoffer, dat met de ambulance naar het ziekenhuis werd afgevoerd.

Een tweede slachtoffer stond op 21 juli op de bus in Genk te wachten. P.C. kwam bedelen om geld, maar toen de man niets wilde geven, barstte P.C. los in bruut geweld. De man kreeg stevige slagen en geraakte arbeidsongeschikt.

Moedige buurvrouw

Op 21 augustus 2016 viel hij zijn buurvrouw ’s morgens aan, opnieuw toen die weigerde om hem geld te geven. “Hij probeerde mij omver te duwen, ik heb mij nog net aan een leuning kunnen vasthouden. Die man is de schrik van de buurt, niemand durft nog buiten komen als hij over straat loopt. Dit moet stoppen, hier gaan anders nog ongelukken van komen”, vertelde ze in de rechtbank. Het was vooral haar moedige getuigenis die heel wat indruk maakte en ervoor heeft gezorgd dat de buurt opnieuw kan ademen.