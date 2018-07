Drie arrestaties na ontdekken cocaïnewasserij 23 juli 2018

02u35 0 Zutendaal In de Langendijkstraat in Zutendaal heeft de politie donderdagochtend heel wat materialen ontdekt voor het zuiveren van cocaïne. Drie personen zijn gearresteerd na een huiszoeking.

De politie was op zoek naar een andere verdachte, maar die bleek niet aanwezig. De politie arresteerde wel drie anderen die ter plaatse aanwezig waren. Het gaat om een 63-jarige Zutendaalse vrouw en twee dertigers uit Zutendaal. In een bestelwagen in een aanpalende loods vond de politie kleine en grote vaten met chemicaliën.





In een verborgen ruimte in de kelder van de loods stonden nog meer materialen. Omwille van een mogelijke link met de aanmaak van drugs stelde de politie een veiligheidsperimeter in. De brandweer voerde eerst een veiligheidscontrole uit om eventueel brand- of ontploffingsgevaar voor de omwonenden uit te sluiten. Nadien heeft een gespecialiseerd team sporen en stalen genomen. Uit hun onderzoek blijkt dat het gaat om materialen voor een cocaïnewasserij. (MMM)