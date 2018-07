Dertiger alweer onder invloed achter stuur 26 juli 2018

02u45 0

Een 31-jarige man uit Zutendaal zal het mogen uitleggen in de politierechtbank nadat hij onder invloed van drugs achter het stuur bleek te zitten.





De dertiger werd door de politie staande gehouden in Zutendaal voor een controle. Hij werd onderworpen aan een speekseltest, en die bleek positief te zijn. De man had naar verluidt speed gebruikt.





Het rijbewijs van de dertiger, die al medische en psychologische proeven moest ondergaan na een eerdere uitspraak van de politierechter, werd onmiddellijk ingetrokken voor een periode van vijftien dagen. En het is intussen al de vierde keer dat hij wegens druggebruik zijn rijbewijs kwijtspeelt. Bovendien had hij speed op zak. De drugs werden in beslag genomen, net als een plooimes dat in zijn auto lag. (MMM)