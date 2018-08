Dalerschans is decor voor tweejaarlijks dorpsfeest 11 augustus 2018

02u33 0

De Dalerschans was vroeger een eiland waar inwoners van de gemeente zich met hun hebben en houden konden terugtrekken om zich zo te beschermen tegen plunderende en rondtrekkende troepen. Rond de Schans was een gracht met ophaalburg aangelegd. Nu zondag is de door de gemeente gerestaureerde Dalerschans het decor voor Schans Anders, het tweejaarlijks dorpsfeest van de gemeente.





Schans Anders wordt een mix van theateracts en ambachten die dateren uit een periode van de zeventiende tot de 21ste eeuw. Ook kinderanimatie is ruim voorzien. Schans Anders is mede mogelijk met de samenwerking van verenigingen uit Zutendaal. Meer info op www.schansanders.be. (LXB)