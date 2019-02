Cultuurprijs voor ervaren rot in Zutendaals toneel LXB

18 februari 2019

De tweejaarlijkse cultuurprijs van de gemeente Zutendaal gaat naar Eddy Giraerts, een creatieve duizendpoot. De laureaat is 40 jaar actief in het toneel. Hij schrijft en herwerkt niet enkel toneelstukken. “Hij is ook acteur, regisseur en artistiek verantwoordelijke voor toneelgroep Edja”, legt de schepen van cultuur Marina Seurs (ZVP) uit. In de jaren ‘70 van vorige eeuw was Giraerts betrokken bij het organiseren van de Bonte Avond die jaarlijks véél succes kende. Verder speelde hij toneel bij het Bemmelke en het Zutendaals Theater. Met Edja gooide hij samen met Jaak Haenraets hoge ogen in de toneelwereld. Zo brachten ze “Misterioso” en “Eva” vijf keer in de rode zaal van het Antwerspe fakkeltheater. “Met het stuk Het dagboek van Anne Frank wonnen ze ‘Het zilveren doek”, een tweejaarlijkse toneelwedstrijd”, reageert Marina Seurs. Eddy Giraerts werd door productiehuis Woestijnvis gevraagd om “Dokters en Dochters” op te voeren. “Het is een parodie op een soap in Man bijt hond”, aldus nog de schepen. Eddy Giraerts maakte zich ook op cultureel vlak verdienstelijk in Zutendaal toen hij vorig jaar de regie deed van Schans Anders, een dorpsfeest waarop hij bruggen sloeg tussen de verschillende deelnemende verenigingen.