Communicatiebureau zet krijtlijnen campagne CD&V uit 04 april 2018

Onder het motto 'Stap mee op de weg vooruit' gaf Veerle Remans, oud- schepen en gemeenteraadslid voor CD&V in het bijzijn van nationaal voorzitter Wouter Beke de aftrap van de kiescampagne van de partij. Die behaalde bij de verkiezingen van 2012 evenveel zetels (9) als Nieuw ZVP dat vandaag met Samen Zutendaal (1) de gemeente bestuurt.





En toch zit ze, zij het als enige, in de oppositie. "We willen terug mee de gemeente besturen", legt Remans uit. Om dat doel te bereiken, neemt de CD&V van Zutendaal het communicatiebureau met de toepasselijke naam 'Door te doen' onder de arm. "We zetten de krijtlijnen van de campagne uit", vertelt de man achter het bureau Jeroen Van der Brugt. "Niet iedereen weet waar de CD&V voor staat. De partij is niet altijd herkenbaar voor de mensen", vult Remans aan. "Met de campagne willen we ons meer als vereniging profileren. We hopen een breed draagvlak te creëren, voeren campagne in stappen en op piekmomenten. We gaan op de dag van de verkiezingen niet langer aan de stemlokalen staan om de mensen te overtuigen op onze partij te stemmen", vervolgde ze. "We gaan meer online campagne voeren en zichtbaar zijn op activiteiten. We houden een lijsttrekkersdebat met andere partijen om te debatteren over zes prioriteiten voor de gemeente." (LXB)