Burgemeester wil ideeënkabinet in plaats van kibbelkabinet LXB

08 januari 2019

17u04 0 Zutendaal Acht vrouwen en elf mannen hebben de eed afgelegd als leden van de nieuwe gemeenteraad in Zutendaal. Ook werden vier schepenen ingezworen. Burgemeester An Schrijvers, die zichzelf opvolgt, sprak de ambitie uit om de “burgermoeder” van elke inwoner van de gemeente te zijn. In haar toespraak tot de gemeenteraad hield ze een pleidooi voor een nieuwe en andere debatcultuur. “Een kibbelkabinet, dat hebben ze in Brussel al”, liet de burgemeester horen.

“Ik heb de voorbije zes jaar vastgesteld dat te weinig over inhoud werd gepraat op de gemeenteraad”, vulde ze aan. “Ik hoop dat de debatten, maar ook andere overlegmomenten, opgewaardeerd worden tot gesprekken die om de inhoud gaan en minder over punten en komma’s. We gaan voor de dialoog, door de echte gedachtewisseling en voor een ideeënkabinet.” Verder is het haar oprechte wens om de komende zes jaar “samen” te besturen met alle raadsleden die zich vandaag engageren.

Zelf heeft ze na enkele jaren burgemeester te zijn geweest de smaak van het ambt te pakken. “Nu weet ik wat het inhoudt om burgemeester te zijn. Ik besef hoe intensief het is, hoeveel voldoening het geeft. Meer dan ooit wil ik voor zes jaar weer aan het roer van het schip staan samen met de bestuursploeg.” Kersvers voorzitter van de gemeenteraad Robben Martens (ZVP) hoopt op een constructieve samenwerking over de partijgrenzen heen. Pascal Hermans, de enige verkozene voor het Vlaams Belang, gebruikte een beeldspraak om z’n rol in de oppositie op te nemen. “Ik wil een steen in de rivier zijn, ik zal strijden tegen al wat onrechtvaardig is.”

Knopen doorhakken

Veerle Remans (CD&V), fractieleidster van de grootste oppositiepartij, pleit ook voor een constructieve samenwerking. Alleen, ze vindt dat de ZVP (ze heeft de absolute meerderheid) nog heel wat knopen moet doorhakken. “Dat de inwoners mogen meedenken, voordat het bestuur een beslissing neemt”, liet ze horen. “Ik vraag extra steun voor de verenigingen, investeringen in economie en tewerkstelling. Er moet verder ingezet worden op de digitale dienstverlening. Een het groen karakter van de gemeente moet behouden blijven en versterkt worden.”