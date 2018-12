Burgemeester opent de

campus Nachtegalenpark LXB

20 december 2018

12u00 0 Zutendaal Meer dan 50 jaar gelede richtte wijlen kapelaan Piet Meertens het Nachtegalenpark op in het centrum van Zutendaal. Kinderen konden daar in een speeltuin naar hartenlust ravotten of aan sport doen. Op deze plek bouwt het gemeentebestuur de campus uit die met z’n naam verwijst naar het Nachtegalenpark. Burgemeester An Schrijvers mocht samen met OCMW-voorzitter Ward Lambrehcts en de toekomtige voorzitter van het sociaal comité Rozette Reyskens Campus Nachtegalenpark openen. “Het wordt een centrum met een hart voor kinderen en jongeren”, liet de burgemeester weten.

De middagslapertjes

Eerder werd op de locatie al de buitenschoolse kinderopvang Pierewiet rechtgezet. Maar de gemeente en het OCMW heeft de opvang uitgebreid met een bijkomend gebouw. Hierin bevindt zich het Huis van het Kind en het kinderdagverblijf dat plaats biedt aan 18 kinderen. “Ook voorzien we ruimte voor de kleinste onder de kleuters die op school worden opgehaald om een middagdutje te doené, vertelde Ward Lambrechts. “Voor de middagslapertjes hebben we twee kinderkamers ingericht. En we brengen er ook het Huis van het Kind onder. Hier komen allerlei diensten te werken die betrekking hebben op het welzijn van kinderen en jongeren. Ook zorgen ze voor de nodige ondersteuning voor gezinnen”, vulde Lambechts aan.

Samenwerking

Met het Huis van het Kind legt de gemeente de lat nog hoger, vindt de burgemeester. “Verder zetten we extra in op de aanpak van de kinderarmoede in de gemeente. Om zoveel mogelijk te betekenen voor onze kinderen en jongeren hebben we nood aan overleg en samenwerking met diverse instanties en afstemming tussen lokaal en bovenlokaal beleid”, vervolgde An Schrijvers. “Het Huis van het Kind gaat het knooppunt van overleg en netwerkmomenten worden. Bovendien is het huis ook de belichaming van de integratie van het OCMW in het gemeentebestuur. Met het Huis van het Kind kunnen we meer dan één steen verleggen. We kunnen voor heel wat jeugd het verschil maken”, besloot ze. Voor de realisatie van het nieuwe gebouw investeerde de gemeente 352.000 euro, de rest werd door het OCMW ingebracht met de reserves die de laatste de voorbije jaren heeft opgebouwd.