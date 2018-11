Bromfietsster crasht tegen bladkorf MMM

15 november 2018

17u15 0

Een bromfietser uit Zutendaal is woensdagavond gebotst tegen een bladkorf langs de weg.

Dat gebeurde aan de Genkerweg in Zutendaal. De bladkorf stond er opgesteld om gevallen herfstbladeren in te verzamelen. Over de oorzaak van het ongeval bestond nog geen duidelijkheid. De 62-jarige Madeleine J. uit Zutendaal liep daarbij lichte wondingen op.