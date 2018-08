Brand in recyclagebedrijf in Zutendaal volledig geblust Redactie

20 augustus 2018

11u22

Bron: Belga 0

In het recyclagebedrijf Cronimet in Zutendaal, waar metalen en metaalertsen verwerkt worden, heeft vanochtend een brand gewoed. De brand veroorzaakte een rookpluim, die met hinder gepaard kon gaan. Daarom kregen omwonenden de raad ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen. Intussen heeft de brandweer het vuur rond 9.30 uur onder controle gekregen en rond 10.15 uur waren de vlammen volledig gedoofd.

Ramen en deuren mogen volgens de brandweerzone Oost-Limburg dus weer open. De brand brak uit in een bedrijfshal van Cronimet. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand was.