Bioboeren houden samen Open Velddag 28 augustus 2018

02u47 0 Zutendaal De 40 boerderijen die deel uitmaken van de zogenaamde 'Community Supported Agriculture' houden op zondag 16 september voor het eerst in 10 jaar samen een Open Velddag.

De landbouwers van deze 40 boerderijen leven hun groenten en fruit direct aan de klanten of die laatsten komen zelf bij hen wekelijks groentepakketten ophalen.





Een van hen is de 47-jarige Souliman Diraa (47) uit Genk. Hij baat het kleinschalige landbouwbedrijf 'Het Vrije Veld' uit. Zijn veld van een hectare groot ligt in het naburige Zutendaal, meer bepaald in het gehucht Broek. Hij is nu aan z'n negende seizoen als bioboer bezig. "Ik kweek onder meer sla, broccoli, bloemkool, tomaten en paprika's. Daarbij gebruik ik geen sproeimiddelen en geen kunstmest, maar enkel compost", vertelt hij. "Ik lever direct aan de klanten. Ze betalen me vooraf een vast bedrag voor héél het jaar. In ruil komen ze wekelijks groenten halen. Nu heb ik 60 vaste klanten. Ik kan er net van leven, maar ik voel me vrij als boer. Ik ben mijn eigen baas." Wie komt hier groenten halen? "Jong en oud, maar veelal mensen die bewust bezig zijn met gezonde en duurzame voeding. Ze weten hoe hun groenten geteeld worden. Ze betalen een eerlijke prijs hiervoor", aldus Souliman Diraa die ook met een groentekar vol biologisch geteelde groenten rondtrekt. Zo staat hij vooral als enige op de groentenmarkt aan de Vennestraat in Winterslag. Meer info over de Open Velddag op www.csa-netwerk.be. (LXB)