Betonbedrijf wint

Limburgse HR Award LXB

03 december 2018

12u00 0

De Limburgse HR Award gaat dit jaar naar Ebema, een familiebedrijf uit Zutendaal dat gespecialiseerd is in de productie van betonnen tegels, boordstenen en straatmeubilair. De onderscheiding wordt uitgereikt door de Kamer van Koophandel of Voka Limburg. Wat de jury loofde, was dat niet het management van Ebema de toekomst van het bedrijf bepaalde, maar dat het volledige team rond de tafel ging zitten om te kijken hoe het bedrijf kon groeien. Kortom, het personeel wordt sterk betrokken bij het bepalen van het bedrijfsdoel.