Bestuurder met drugs in auto slaat op de vlucht 27 juni 2018

02u49 0

In de Bevertseweg is zaterdagavond een 26-jarige man uit Genk gevlucht omdat de politie hem wilde controleren. Na een korte achtervolging stopte de wagen op de Boeneveldstraat. Een passagier liep meteen weg en kon ontkomen. De bestuurder werd wel gearresteerd. In de wagen vond de politie een aanzienlijke hoeveelheid drugs en een verboden wapen. Ook in de woning van de man, in de Ceintuurlaan in Genk, werden drugs aangetroffen. De twintiger is zondag voorgeleid bij de onderzoeksrechter en werd aangehouden. (MMM)