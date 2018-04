Baasje en hond iets te agressief: 18 maanden cel 19 april 2018

De strafrechter in Tongeren heeft een 29-jarige man uit het Nederlandse Borssele bij verstek veroordeeld tot 18 maanden cel en een boete van 600 euro omdat hij, samen met zijn hond, meermaals bijzonder agressief was.





Op 29 oktober 2006 zat hij op de lijnbus van Lanaken naar Genk en kreeg een discussie met de chauffeur. In Zutendaal escaleerde die discussie en verkocht de Nederlander enkele rake klappen aan de buschauffeur. Die stopte en opende de deuren. De agressieveling stapte met zijn hond de rijbaan over en werd bijna aangereden door een aankomende tegenligger. Toen de vrouw van de auto het aandurfde om haar wagen te verlaten, kreeg ze ook een klap en werd door de hond gebeten.





Twee dagen later was het weer hommeles op een camping in Zutendaal. De hond van de Nederlander kreeg het aan de stok met een andere hond. Toen de eigenaar daarvan hem aansprak over het incident, kreeg hij enkele klappen. De Nederlander moet 2.320 euro schadevergoeding en 600 euro advocatenkosten betalen aan de buschauffeur. Aan De Lijn is hij 710 euro en 150 euro advocatenkosten verschuldigd.(JEK)