Allereerste blokbar

in de gemeente LXB

24 december 2018

12u00 0 Zutendaal Op vraag van studenten, die deel uitmaken van de jeugdraad in Zutendaal, organiseren het gemeentebestuur en de jeugddienst een blokbar voor studenten aan de unief en hogescholen. Het is de eerste keer dat zo’n initiatief in de gemeente wordt gehouden. De locatie, waar de studenten in alle rust en comfort kunnen blokkeren en zich voorbereiden op de examens die er begin volgend jaar zitten aan te komen, bevindt zich op campus Nachtegalenpark die vorige week werd geopend.

Ideaal

Geen toevallige keuze voor de blokbar, stelde Dirk Smits, de schepen van jeugd in Zutendaal. “Hier is onder andere het Huis van het kind ondergebracht, en dat de studenten hier kunnen studeren kadert perfect in de filosofie van het huis dat zich richt tot kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. De plek is centraal gelegen in Zutendaal.” Gemeente en de jeugddienst voorzien 25 plaatsen voor studenten. “Het is een stilteplek”, wierp Dries Bosmans van de jeugddienst op. “Naast de studieplek stellen we een ruimte open voor ontspanning tussen de blok door. Daar kunnen de studenten gratis thee of koffie bekomen. En één keer in de week bieden we fruit aan.”

Dichterbij

Wout Mertens is één van de eerste studenten die in de blokbar op campus Nachtegalenpark met z’n neus tussen de boeken zit. “Voirg jaar gingen ik blokken in het stadion van Racing Genk”, liet hij horen. “Nu kan ik korter bij huis studeren. Hierdoor spaar ik tijd uit. Thuis word ik teveel afgeleid. Hier heb je daar weinig kans toe. Ik heb oortjes in zodat ik met muziek op de achtergrond me kan voorbereiden op de examens.”