Aanleg omstreden fietspad langs Noordlaan gestart 01 februari 2018

02u33 0 Zutendaal Na bijna twintig jaar werd gisteren het startschot gegeven voor de aanleg van een 800 meter lange fietsstrook langs de Noordlaan in Wiemesmeer. Tegen mei van dit jaar moet de 'missing link', goed voor 342.000 euro, ingevuld zijn.

Het startschot kwam er in de vorm van een bomenkap langs het tracé. Goed nieuws voor de gezinnen die aan de westkant van de Noordlaan wonen. "Tussen de 80 en 120 kinderen kunnen nu veilig van en naar scholencampus Bret fietsen", aldus schepen van Mobiliteit Dirk Smits. Al was het allemaal niet zo vanzelfsprekend. Het plan voor het fietspad veroorzaakte immers verdeeldheid, zowel in de lokale politiek als bij omwonenden. Zo was er het comité Veilige Noordlaan, dat bij de raad voor vergunningsbetwistingen een verzoek indiende om de bouwvergunning te schorsen. Een verzoek dat geschorst werd.





Verhuis

"Ik ga verhuizen", reageert Marcel Beckers, één van de tegenstanders die langs de Noordlaan woont en er ook een bouwbedrijf heeft. "Enerzijds zal er een fietspad voor mijn deur lopen, anderzijds komt er een bushaven - ook voor mijn deur. Terwijl dat fietspad nergens voor nodig is. Er ligt er al eentje aan de overkant van de straat, waar je in beide richtingen over mag rijden."





Beckers was voorstander van een asverschuiving om de Noordlaan veiliger te maken, maar die ingreep bleek niet haalbaar. Te kostelijk, en bovendien gebeuren er niet veel ongevallen op de Noordlaan.





Het nieuwe fietspad zal 1,75 meter breed zijn, en afgescheiden worden van de Noordlaan door een boordsteen. (LXB)