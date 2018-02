86 jaar op rij Bonte Avonden 06 februari 2018

Voor het 86ste jaar op rij organiseert de Koninklijke Fanfare Sint-Ursula z'n Bonte Avonden, een genre waar vroeger jeugdbewegingen een patent op hadden, maar nu op veel plaatsen verdwenen is. In Zutendaal wordt de traditie in ere gehouden en zijn de Bonte Avonden héél populair. "Alleen al op de eerste dag waarop kaarten voor de editie 2018 besteld konden worden, gingen er al 1.000 van de 1.400 de deur uit", laat Pol Flere (67), penningmeester bij de fanfare, weten. "Er zijn al heel wat mensen die kaarten voor volgend jaar vastleggen. Wat is de sleutel tot het succes? Het is de variatie van humor, zang en sketches waarvoor de mensen komen."





'Het és sjün mistig'

"We brengen vaste typetjes die de mensen al aan het lachen brengen nog voor ze iets gezegd hebben. We gaan voor herkenbare situaties met een lach en een traan. Mensen gaan met pijn aan de lachspieren naar huis", aldus Flere. Er zijn de hele maand nog voorstellingen te bekijken in het cultuurcentrum van de gemeente. Dit jaar staan de Bonte Avonden in het teken van 'Het és sjün mistig'. De titel verwijst naar het thema van de avonden: het strand. Als de zon opkomt hangt een mistlaag over de zee. Meer info bij pol.flere@hotmail.com. (LXB)