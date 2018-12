400 kerstmannen lopen voor

24 december 2018

12u00 0 Zutendaal Op de Santa Run editie 2018 stonden 400 als kerstman verklede lopers klaar. In hun knalrode pakken, kerstmutsen en witte nep - baarden liepen ze naar keuze 5 of 10 kilometer voor het goede doel. Ongeveer 300 personen deden mee aan de fakkeltocht waarbij ze te voet dezelfde afstanden als de lopers aflegden. Daarnaast schreven ook nog bij de 300 personen in voor lekkernijen die geserveerd werden op een winterbarbecue. De Santa Run lokte samen toch een kleine 3000 mensen naar het loop- en wandelevenement in het “Groenste snoepje van Vlaanderen” zoals de bosrijke gemeente zich profileert naar de buitenwereld.

De vzw Les Guymauves, de organisatie van de Santa Run waaraan vooral jongeren uit Zutendaal meewerken, schenkt zo’n 5.000 euro aan Sint- Vincentius Genk-Zutendaal. “Met het geld willen we kinderen uit kansarme gezinnen helpen”, liet Dries Bosmans van de organisatie weten. “Meer specifiek besteden we het geld voor het organiseren van een verjaardagsfeestje voor kinderen die opgroeien in een kansarm gezin. De gezinnen hebben het geld niet om voor hun kind (eren) een feestje te houden.”