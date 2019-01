19-jarige man gewond na klap tegen boom Toon Royackers

20 januari 2019

19u31 0

Aan de Noordlaan in Zutendaal is zondagochtend omstreeks 02.40 uur een auto geslipt. De wagen schoof van de rijbaan en knalde in de berm tegen een boom. Een 19-jarige man uit Houthalen-Helchteren raakte hierbij gewond.