‘Schrik van Zutendaal’ riskeert 40 maanden cel: “Plots kwam er een regen van vuistslagen over mij neer” DSS

16 januari 2019

14u47 0 Zutendaal Het Openbaar Ministerie vordert een straf van 40 maanden en een geldboete van 4.000 euro tegen een 36-jarige man uit Zutendaal. Die moest zich vandaag voor de strafrechter in Tongeren verantwoorden voor slagen en verwondingen tegen maar liefst vier verschillende personen, onder wie zijn buren.

“Ik zat op 7 april 2018 rustig te genieten op een Genks terrasje van die eerste lentedag toen uit het niets een regen van vuistslagen over mijn neerkwam. Het bleek om P.C. te gaan. Ik had hem eerder al eens gezien toen ik hem 10 euro gegeven had, omdat hij naar eigen zeggen een gokprobleem had”, vertelde een verbolgen slachtoffer.

Een tweede slachtoffer stond op 21 juli op de bus in Genk te wachten. P.J. kwam bedelen om geld, toen de man dat niet wou geven, barstte P.J. los in bruut geweld. De man kreeg stampen en slagen en geraakte arbeidsongeschikt.

Op 21 augustus 2016 viel hij zijn buurvrouw om 8u. 's morgens aan, opnieuw toen die weigerde om hem geld te geven. “Hij probeerde mij omver te duwen, ik heb mij nog net aan een leuning kunnen vasthouden. Die man is de schrik van de buurt, niemand durft nog buiten komen als hij over straat loopt. Dit moet stoppen, hier gaan anders nog ongelukken van komen.”

“Ook zijn bovenbuurvrouw moest het ontgelden toen er op een verjaardagsfeestje op 11 december 2018 volgens de man iets te veel lawaai was. Hij sloeg het hoofd van zijn buurvrouw herhaaldelijk tegen de betonnen grond.” Opvallend, telkens was de man in bezit van een mes.

Gokverslaafd

“Ik ben gokverslaafd. Dat doet iets met een mens. Ik ben zeker de slechtste niet, eigenlijk ben ik prima gezelschap om een avondje mee op stap te gaan. Alleen, ik kan niet tegen onrecht en dan laat ik mij niet doen.” vertelde de beklaagde.

Het duurde even voordat de rechter klaar was met een lezing uit zijn strafblad. “Ik heb zelden zo’n strafblad gezien. Mijnheer, u beschikt over een bovengemiddelde intelligentie, maar u leeft precies in een andere realiteit waarbij het gebruik van zeer agressief gedrag blijkbaar toegelaten is. U maakt het de maatschappij bijzonder lastig en zorgt voor bijzonder veel overlast. Ik neem deze zaak in beraad en spreek op 13 februari een vonnis uit.”