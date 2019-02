“Die fazanten zijn voor het kerstdiner van de nonnekes”: 77-jarige riskeert maand cel voor illegale kweek Dirk Selis

05 februari 2019

15u41 0 Zutendaal Een 77-jarige jager uit Zutendaal riskeert een celstraf van een maand met uitstel en een geldboete van 1.600 euro voor het houden van 38 beschermde vogels, enkele fazanten en 90 fazanteneieren.

Op 19 april 2018 brachten twee inspecteurs van Agentschap Bos en Natuur een bezoekje aan de jager nadat ze een grote ren met fazanten hadden opgemerkt in de weide achteraan de woning van de man. Ze troffen er naast de fazanten nog eens 90 fazanteneieren, 5 illegale vangnetten en twee broedmachines aan. De inspecteurs verdachten de man ervan de fazanten te kweken om ze te willen uitzetten tijden het jachtseizoen. Maar de man beweert dat hij de fazanten enkel kweekt voor eigen consumptie en die van de 7 nonnetjes die iets verder bij hem in de buurt wonnen. “Zij eten zo graag fazantenhennen. Tja, en als de nonnekes u iets vragen wat moet je dan doen?”, argumenteerde de jager. “In ieder geval niet de wet overtreden”, repliceerde de rechter.

Plezier van het afschot

“Fazanten kweken om ze daarna los te laten zodat jagers ze kunnen afschieten, is in België sinds 2016 verboden. Door fazanten uit te zetten, trachten jagers het aantal dieren te vergroten waar ze op kunnen jagen. Hun ‘oogst’ is dan niet afhankelijk van het broedsucces. Het gaat hier dus enkel om het plezier van het afschot”, hekelt Vogelbescherming Vlaanderen. Een randfenomeen van het illegaal uitzetten van fazanten is de hetze tegen roofdieren zoals de vos. De uitgezette dieren zijn (bijna) tam en daardoor een makkelijke prooi. Diezelfde jagers die het niet nauw nemen met de regels zijn roofvogels en vossen daarom liever kwijt dan rijk.

Vriendendienst

De man verzorgde de vogels nadat een vriend van hem in 2011 naar het rusthuis moest. “Hij vroeg me om zijn dieren over te nemen en goed te verzorgen. Ik heb dat voor die man gedaan als vriendendienst”, zo klonk het. Zijn advocaat vraagt de opschorting omdat de zeventiger anders zijn jachtvergunning kan kwijtspelen als hij zijn blanco strafblad verliest. Vogelbescherming Vlaanderen kon er ieder geval niet mee lachen en stelde zich dan ook burgerlijke partij. Het openbaar ministerie vroeg een maand gevangenisstraf met uitstel en een boete van 1600 euro. Uitspraak op 5 maart.