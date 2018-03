Zwerfvuilactie afgelast door sneeuwval 03 maart 2018

In Zulte is de zwerfvuilactie van vandaag (zaterdag) afgelast door de sneeuwval van gisteren. Normaal zouden verenigingen vandaag straten zwerfvuilvrij maken, maar sneeuw maakt die klus onmogelijk. "De gemeenschappelijke zwerfvuilactie is afgelast. De ingeschreven verenigingen kunnen later een nieuwe datum bekend maken", zegt schepen van Milieu Filip Peers (Gezond Verstand Zulte).





(GRG)