Zwerfvuil levert geld op 07 februari 2018

02u48 0

Alle verenigingen of scholen die een zwerfvuilactie uitvoeren, kunnen op die manier hun werking sponsoren. Per zwerfvuilactie legt het gemeentebestuur maximaal 150 euro subsidie op tafel. "Voor twee inzamelingen of meer per jaar wordt maximaal 375 euro uitbetaald: 150 euro per zwerfvuilactie en een bonus van 75 euro", klinkt het. Naar jaarlijkse gewoonte gaat de eerste zaterdag van maart een gezamenlijke zwerfvuilactie door in groot Zulte. Verschillende verenigingen doen hieraan mee. Er wordt op 3 maart gestart om 9 uur op het kerkplein van Olsene. De tweede gezamenlijke actie zal plaatsvinden de derde zaterdag van oktober, namelijk 20 oktober. "Zo wordt ons grondgebied het hele jaar door ontzwerfvuild." Verenigingen voor wie deze twee data niet passen, kunnen op andere data een inzamelactie plannen. Alle info bij milieuambtenaar Filip Tant op het nummer 09/243.14.42 of via milieu@zulte.be. (GRG)