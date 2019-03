Zultseweg vanaf maandag twee weken onderbroken door werken Anthony Statius

08 maart 2019

11u25 9 Zulte De Zultseweg is v an maandag 11 maart tot en met maandag 25 maart onderbroken. De aannemer v ernieuwt het wegdek van de Zultseweg ter hoogte van het kruispunt met de Drogenboomstraat. Auto’s, motorfietsen en vrachtwagens tussen Waregem en Zulte volgen een omleiding, fietsers kunnen wel verder rijden.

In opdracht van de stad Waregem vernieuwt een aannemer tussen 11 en 25 maart het wegdek in de Zultseweg aan de Drogenboomstraat. De werfzone is tijdens de werken afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. Doorgaand verkeer van en naar Zulte is voor hen dus niet mogelijk. Omdat de Zultseweg een drukke invalsweg is voor zowel Waregem als Zulte wordt gevraagd om in die periode zo veel mogelijk de fiets als alternatief te nemen. Dat neemt de extra verkeersdruk op de omleidingswegen een beetje weg. Wie toch met de wagen komt, volgt de voorziene omleiding via Statiestraat – Staatsbaan – Gentseweg – Vijfseweg naar Waregem.