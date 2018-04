Zultse Jeugdige Harmonie speelt met 'liefde voor muziek' 20 april 2018

De Zultse Jeugdharmonie organiseert op zaterdag 21 april haar lenteconcert met 'liefde voor muziek'. Men ging op zoek naar de meeste liefdevolle songs om uw hart te verwarmen. "Met het programma van dit jaar laten we u alle hoeken van de Gaston Martenszaal muzikaal ontdekken: van Adele tot Marco Borsato, vanop de Love Boat tot in het Swentibold van Clouseau", zegt Thomas Desmet. "De harmonie wordt vocaal bijgestaan door Anly Lippens en ook zorgen drie oude bekenden voor animatie tussen de stukken door." Kaarten kosten 7 euro in voorverkoop en 10 euro aan de kassa. Ze zijn te verkrijgen via harmonie.zulte@hotmail.com, via Annelies Colpaert op 0474/32.39.12 en via alle muzikanten. Het concert begint om 19.30 uur. (ASD)