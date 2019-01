Zulte zoekt technisch assistenten en verantwoordelijke groendienst Anthony Statius

11 januari 2019

10u51 0 Zulte De gemeente Zulte is op zoek naar drie polyvalente technisch assistenten en een verantwoordelijke voor de groendienst. Solliciteren kan nog ten laatste op vrijdag 18 januari.

De gemeente Zulte schrijft drie vacatures uit voor technisch assistenten. Tot het takenpakket behoren het uitvoeren van diverse werken binnen de dienst patrimonium: diverse klusjes en kleine metselwerken, het plaatsen van verkeersborden, schilderwerken, werken aan sanitaire installaties en klein schrijnwerk. Kandidaten moeten in het bezit zijn van een rijbewijs B en ze moeten beschikken over een technisch en praktisch inzicht en over een grondige kennis van actuele werktechnieken.

Daarnaast zoekt men ook een verantwoordelijke voor de groendienst. Kandidaten moeten minstens over vier jaar relevante beroepservaring in het groenonderhoud beschikken en in het bezit zijn van een rijbewijs B.

Het gaat om voltijdse functies in contractueel dienstverband voor onbepaalde duur. Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor drie jaar, verlengbaar met twee jaar. Solliciteren kan nog ten laatste op vrijdag 18 januari. Meer info via www.zulte.be.