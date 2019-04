Zulte wil toetreden tot regionaal sociaal verhuurkantoor Waregem: “Huuraanbod wordt extra betaalbaar” Anthony Statius

11u01 0 Zulte De gemeente Zulte wil toetreden tot het regionaal sociaal verhuurkantoor (RSVK) van Waregem. “Hiermee willen we een extra betaalbaar en kwalitatief huuraanbod voorzien voor kwetsbare groepen”, zegt schepen van Sociale Zaken Linda Detailleur (N-VA). De toetreding werd unaniem goedgekeurd door de Zultse gemeente- en OCMW-raad.

“Een sociaal verhuurkantoor huurt woningen op de privé-markt, en verhuurt deze woningen vervolgens door aan de doelgroep van mensen met een laag inkomen en hoge woonnood. Basisvoorwaarden zijn dat de woning kwalitatief is én betaalbaar”, zegt Linda Detailleur. “In de meeste gemeenten in Vlaanderen is al een sociaal verhuurkantoor actief, in Zulte is dit nog niet het geval. We kiezen ervoor om aan te sluiten bij het kantoor van Waregem, dat ondertussen al 161 panden in beheer heeft.”

De toetreding werd unaniem goedgekeurd op de gemeente- en OCMW-raad van Zulte. “Nu moet de algemene vergadering van het RSVK Waregem zijn fiat geven. Na effectieve toetreding zal de gemeente een informatieronde organiseren voor geïnteresseerde eigenaars”, aldus Detailleur.