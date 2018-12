Zulte ondersteunt groepsaankoop groene stroom Anthony Statius

10 december 2018

12u25 0

De gemeente Zulte ondersteunt de groepsaankoop voor groene stroom en aardgas van de provincie Oost-Vlaanderen. Wie wil intekenen op deze actie, kan dit nog tot 5 februari. Hulp nodig? Dan kan je terecht aan het gemeenteloket.

De provincie Oost-Vlaanderen organiseert al voor de achtste keer op rij een groepsaankoop voor groene stroom en aardgas. Ook Zulte ondersteunt dit initiatief. Wie hulp wil bij zijn inschrijving, kan terecht bij het gemeenteloket. Hierbij neem je best je laatste jaarafrekening mee, want daarin staan alle gegevens die nodig zijn om de inschrijving in orde te brengen.

Inschrijven kan nog tot 5 februari via www.samengaanwegroener.be en dit is gratis en volledig vrijblijvend. Je krijgt een persoonlijk aanbod met een prijs, berekend op jouw opgegeven verbruik. Vind je het voorstel interessant, dan accepteer je het aanbod tot en met 30 april 2019. De provincie regelt de overstap naar je nieuwe leverancier.