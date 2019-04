Zulte krijgt nog dit jaar autodeelsysteem Anthony Statius

01 april 2019

10u28 0 Zulte Het gemeentebestuur van Zulte wil nog dit jaar een autodeelsysteem introduceren. “We zijn in gesprek met Cambio, maar er werd nog niets concreets beslist”, zegt mobiliteitsschepen van Michaël Vandemeulebroecke (Open Zulte).

Binnenkort rijden ook in Zulte deelauto’s van Cambio rond. Dit punt kwam ter sprake tijdens de laatste gemeenteraad, waarbij gemeenteraadslid Kathleen Blauwblommen (Open Zulte) voorstelde om deel te nemen aan Tournée Pédale. Deze organisatie van Beweging.net Oost-Vlaanderen, CM, AVS regionale televisie, VDK-bank en de provincie Oost-Vlaanderen heeft als doel om tussen 6 en 26 mei de auto zoveel mogelijk thuis te laten.

De gemeenteraad besliste om in te tekenen op Tournée Pédale en mobiliteitsschepen Michaël Vandemeulebroecke liet ook weten dat de gemeente van plan is om gebruik te maken van een deelautosysteem. “We zijn inderdaad in gesprek met Cambio", zegt Michaël. “Ook autodelen past in de filosofie van duurzame mobiliteit. We weten nog niet hoeveel deelauto’s er komen en op welke locaties, maar het systeem zou nog dit jaar gelanceerd worden.”