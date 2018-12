Zulte investeert volgend jaar 4 miljoen euro in dorpskernvernieuwing, verkeersveiligheid en patrimonium Anthony Statius

19 december 2018

16u29 10 Zulte Het gemeentebestuur van Zulte investeert volgend jaar voor ruim 4 miljoen euro, vooral d orpskernvernieuwing, wegenwerken en een opwaardering van het patrimonium. “Het grootste project wordt de nieuwe voetbalaccommodatie voor Jong Zulte in de Waalstraat ”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte).

In Zulte werd op de allerlaatste gemeenteraad van deze legislatuur de begroting voor 2019 goedgekeurd door de bestuursmeerderheid. Oppositiepartij CD&V onthield zich.

De coalitie Open Zulte/GVZ/N-VA blijft volgend jaar dezelfde en dit biedt volgens burgemeester Simon Lagrange alleen maar voordelen. “We kunnen volgend jaar samen positief voortdoen en hierdoor winnen we tijd. We hoeven ons niet te beperken tot lopende zaken, integendeel, we kunnen meteen een volwaardige begroting voorleggen met nieuwe projecten en initiatieven, waarin we 4 miljoen euro investeren. In 2019 zal de focus vooral liggen op projecten rond dorpskernvernieuwing, verkeersveiligheid en patrimonium.”

“De grootste investering is het nieuw complex voor voetbalclubJong Zulte in de Waalmeers”, aldus Lagrange. “Er wordt meer dan een half miljoen euro uitgetrokken voor nieuw sanitair, kleedkamers en een cafetaria. De huidige containers voldoen niet meer aan de vereisten en het huis is te klein om nog langer als kantine te dienen. Een andere investering in het gemeentelijk patrimonium is de afwerking van de vernieuwde cafetaria van het Ontmoetingscentrum. Daarnaast wordt het Beukenbos uitgebreid en verder staan onder andere een vernieuwing van de infrastructuur op het kampeerautoterrein en nieuwe geluidsaccommodaties voor de zalen Guldepoort en Ontmoetingscentrum op de agenda.”

“Inzake dorpskernvernieuwing zal er veel aandacht gaan naar de site Lys Yarns. Het gemeentebestuur kocht dit verlaten bedrijfsterrein van 2,4 hectare groot in de zomer van 2018 aan met de bedoeling er een mooi stuk ‘nieuw Zulte’ te creëren. In 2019 is de sloop van de gebouwen en de sanering van de bodem voorzien. Voor de herontwikkeling van de sites Wolspinnerij en Vandewiele zal de gemeente een blijvende ondersteunende rol spelen naar de private eigenaars toe, en indien nodig verdere stappen ondernemen. Voor het terrein van het vroegere schoolgebouw in Olsene wordt de toekomstvisie voor de ontwikkeling van een nieuw centrumgebied verder uitgewerkt.”

“Tenslotte zijn er volgend jaar ook heel wat wegenwerken gepland. Zo worden de riolerings- en wegeniswerken in de Houtstraat en de Warandestraat afgewerkt. Daarnaast wordt er een ruim budget uitgetrokken voor het wegenonderhoud met onder andere de vernieuwing van het tweede stuk van de Statiestraat, de Zaubeekstraat tussen N43 en Waalstraat en de Vossenholstraat. Bijzondere aandacht gaat naar een aantal trage wegen zoals Bisdonkstraat, Bokstraat, Zandweg en Meylegemstraat waar een tweesporenpad aangelegd wordt en tenslotte zal ook de fietssnelweg langs het spoor tussen Machelen en Deinze effectief aangelegd worden.”

“De huidige belastingtarieven blijven gehandhaafd”, zegt schepen van Financiën Olivier Peirs (GVZ). “Alle investeringen worden gefinancierd met eigen middelen, waardoor de gemeentelijke schuldenlast verder afgebouwd wordt. Het budget 2019 is het laatste binnen het lopende financieel meerjarenplan 2014-2019. Eind volgend jaar zal het gemeentebestuur haar volgend meerjarenplan 2020-2025 voorleggen”, aldus de schepen.